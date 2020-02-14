В Самаре женщина убила своего друга ударом ножа в грудь и сама вызвала полицию
Вечером 9 февраля в дежурную часть полиции Железнодорожного района обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила, что в квартире дома на улице Красноармейская в Самаре погиб ее 46-летний сожитель.
- У мужчины обнаружено ножевое ранение в грудь. Именно это и стало причиной его смерти, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.
Прибывшие на место правоохранители опросили заявительницу и установили, что ранение погибшему причинила именно она. Случилось это в ходе ссоры, возникшей между парой во время распития спиртных напитков.
Сейчас стражи порядка продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU