2020-02-15T08:50:31+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» обыграла китайский клуб «КРС-БСУ»

Легко победа тольяттинцам не далась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В пятницу, 14 февраля, в Тольятти прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и команда из Пекина «КРС-БСУ». Победу одержали тольяттинцы, но далась она им нелегко.

Счет в матче на 28 секунде открыл игрок «Лады» Андрей Белозеров. Гости сравняли счет только в середине встречи. На 32 минуте ворота «Лады» поразил Игнат Земченко. На 43 минуте хоккеисты китайской команды удвоили свое преимущество, но долго в лидерах не проходили. Буквально через 19 секунд счет сравнял Александр Тимирев. В третьем периоде тольяттинцы усилили натиск и на 55 минуте вырвались вперед. Вновь отличился Белозеров. В итоге победа «Лады» - 3:2.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в воскресенье, 16 февраля. «Лада» сыграет с еще одной китайской командой — ОРДЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Хоккейная «Лада» обыграла китайский клуб «КРС-БСУ»
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