Жители Тольятти поддержали всемирный праздник и подарили библиотеке «Экоград» десятки книг

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:02:23+03:00

В доброй акции приняли участие не только обычные горожане, но и депутаты, а также предприятия

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В пятницу, 14 февраля, отмечался всемирный день книгодарения. В честь этого праздника в Тольятти запустили специальную акцию, в которой мог поучаствовать любой житель города. Так, тольяттинцам предложили подарить библиотеке «Экоград» свои книги. Откликнулись сотни горожан. Некоторые принесли такие книги, которые представляют большую литературную ценность.

Акцию поддержали также депутаты и предприятия города. К примеру, набор книг привезли в библиотеку депутат Самарской губернской думы Денис Волков и директор по социальным вопросам ГК «ЭкоВоз» Алена Душкова. Они подарили «Экограду» приключенческие рассказы, которые очень популярны среди подростков.

Кто еще не успел, но очень хотел, поделиться книгами из своей домашней библиотеки, могут это сделать до конца субботы, 15 февраля. Их с радостью примут в библиотеке «Экоград», которая находится на улице Свердлова, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU