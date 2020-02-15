2020-02-15T10:41:50+03:00
Спорт

Завершили сезон на минорной ноте: хоккеисты ЦСК ВВС уступили ОРДЖИ в матче ВХЛ

Самарцы боролись до последнего, но обыграть пекинскую команду не смогли
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В пятницу, 14 февраля, ХК ЦСК ВВС провел свой третий «выездной» матч в Самаре. В ледовом дворце «Кристалл» команда сыграла с пекинским клубом ОРДЖИ. К сожалению, обыграть соперника «летчикам» не удалось. Они проиграли со счетом 3:4.

- На минорной ноте завершил ЦСК ВВС регулярный чемпионат ВХЛ. После поражения от ОРДЖИ команда в турнирной таблице по-прежнему на 14 месте. Итоговое место станет известно поздно вечером 18 февраля, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Отметим, что в этом матче у «летчиков» отличились Сарваров, Хисамутдинов и Юнгов. Самарцы первые распечатали ворота противника, но потом пропустили несколько шайб. Они старались обыграть соперника до последних минут матча, но удача оказалась не на их стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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