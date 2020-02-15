Двойное ДТП: в Самаре «Форд» толкнул стоящий на дороге ВАЗ на пешехода и «Киа»

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:00:57+03:00

Перед этим отечественная легковушка и корейский автомобиль тоже попали в аварию

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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в пятницу, 14 февраля, на дублере Московского шоссе в Самаре. Участниками аварии стали «Форд Фокус», ВАЗ-21140 и «Киа Оптима».

- 32-летний водитель «Форда», двигаясь по дублеру, напротив дома № 6а по улице Анжерской наехал на автомобиль ВАЗ, который стоял с аварийным знаком после ДТП. После этого отечественную легковушку отбросило вперед на 61-летнего мужчину, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Также ВАЗ наехал на автомобиль «Киа», который тоже стоял на дороге после ДТП. В результате случившегося пострадал только пешеход. Его госпитализировали в травматологическое отделение одной из ближайших больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU