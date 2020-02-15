2020-02-15T12:25:36+03:00
Происшествия

Выдали следы на снегу: в Самаре автоугонщик пытался спрятаться от росгвардейцев на крыше гаража

Молодой человек укатил на чужой «двенадцатой», а когда «запахло жареным», бросил ее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Росгвардейцы задержали автоугонщика и передали его полицейскимРосгвардейцы задержали автоугонщика и передали его полицейскимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно сотрудники Росгвардии задержали преступника, который угнал у 21-летнего парня «двенадцатую». Угонщик попался с хитринкой, но обмануть стражей порядка ему не удалось.

- Глубокой ночью патрульному экипажу поступило сообщение об угоне ВАЗ-2112 на улице Кричевского. Вскоре после этого сотрудники вневедомственной охраны заметили разыскиваемый автомобиль на улице Луцкой, но в салоне машины они никого не нашли. Зато увидели следы на снегу, которые вели в гаражный массив, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Следы вывели росгвардейцев к лестнице, которая стояла возле одного из гаражей. На ней тоже отпечатались свежие следы. Поднявшись на крышу гаража, стражи порядка увидели мужчину, который пытался от них скрыться. Они задержали его. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. В отношении него полицейские возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Сейчас ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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