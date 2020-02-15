В Тольятти к дому на улице Громовой привезли кучу земли с могильными фотографиями

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:26:12+03:00

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В Тольятти продолжают происходить очень странные дела. На днях к дому на улице Громовой, 34 в Комсомольском районе привезли землю с сюрпризом. В сваленной возле здания куче местные жители увидели фотографии с могил и фрагмент памятника. Сообщения об этом и видео с места разлетелись утром в субботу, 15 февраля, почти по всем местным пабликам.

- Привезли нам кучу земли. Вроде, куча и куча, но если присмотреться, то можно увидеть фотографии с могил. Их там несколько. Хочется задать вопрос управляющей компании: откуда земелька и как она оказалась в городе? - комментирует автор видео.

Новость об этом разделила тольяттинцев на два лагеря. Кто-то ничего страшного в этой земле не увидел, а кто-то заявил о кощунстве тех людей, которые привезли эту кучу, и призвал местных жителей обращаться в администрацию города и прокуратуру.

- Избавляйтесь от этой земли. Мало того, что с кладбища нести ничего нельзя, так еще и болезни появятся при испарении. Дождик, солнышко и все — всем конец.

- Если реально с кладбища землю привезли — это может быть очень опасно! Дети и животные самые первые по этой земле и побегут, начнут разносить заразу всякую! Нельзя тянуть! Звоните в прокуратуру!

- Еще потом с костями и черепами привезут. Вообще обнаглели, вандализм какой-то.

- Раскачали сенсацию. Обыкновенный мусор со свалки, вероятно, халявный. Открою вам страшную тайну: на старых заброшенных кладбищах вырастают города. Если вы не будете присматривать за могилами своих близких или при замене памятника не проконтролируете процесс, возможно, и фото вашего родственника всплывет в каком-нибудь дворе, - пишут в соцсетях горожане.

Были и те, кто не поверил в правдивость этой новости. Некоторые считают, что это чья-то глупая шутка или что кто-то пытается таким образом устранить управляющую компанию-конкурента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/760990" frameborder="0"></iframe> В Тольятти к дому на улице Громовой привезли землю с фотографиями с могил.

ИСТОЧНИК KP.RU