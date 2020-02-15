В Тольятти к дому на улице Громовой привезли кучу земли с могильными фотографиями
В Тольятти продолжают происходить очень странные дела. На днях к дому на улице Громовой, 34 в Комсомольском районе привезли землю с сюрпризом. В сваленной возле здания куче местные жители увидели фотографии с могил и фрагмент памятника. Сообщения об этом и видео с места разлетелись утром в субботу, 15 февраля, почти по всем местным пабликам.
- Привезли нам кучу земли. Вроде, куча и куча, но если присмотреться, то можно увидеть фотографии с могил. Их там несколько. Хочется задать вопрос управляющей компании: откуда земелька и как она оказалась в городе? - комментирует автор видео.
Новость об этом разделила тольяттинцев на два лагеря. Кто-то ничего страшного в этой земле не увидел, а кто-то заявил о кощунстве тех людей, которые привезли эту кучу, и призвал местных жителей обращаться в администрацию города и прокуратуру.
- Избавляйтесь от этой земли. Мало того, что с кладбища нести ничего нельзя, так еще и болезни появятся при испарении. Дождик, солнышко и все — всем конец.
- Если реально с кладбища землю привезли — это может быть очень опасно! Дети и животные самые первые по этой земле и побегут, начнут разносить заразу всякую! Нельзя тянуть! Звоните в прокуратуру!
- Еще потом с костями и черепами привезут. Вообще обнаглели, вандализм какой-то.
- Раскачали сенсацию. Обыкновенный мусор со свалки, вероятно, халявный. Открою вам страшную тайну: на старых заброшенных кладбищах вырастают города. Если вы не будете присматривать за могилами своих близких или при замене памятника не проконтролируете процесс, возможно, и фото вашего родственника всплывет в каком-нибудь дворе, - пишут в соцсетях горожане.
Были и те, кто не поверил в правдивость этой новости. Некоторые считают, что это чья-то глупая шутка или что кто-то пытается таким образом устранить управляющую компанию-конкурента.
В Тольятти к дому на улице Громовой привезли землю с фотографиями с могил.
ИСТОЧНИК KP.RU