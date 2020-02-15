В Самарской области водитель «Гранты» не пропустил «Ниссан» и получил удар в бок: пострадали три человека
В Самарской области полицейские разбираются в деталях ДТП, которое произошло днем в пятницу, 14 февраля, на 6 км 600 м трассы «Волжский — Курумоч». Там примерно в 13 часов столкнулись «Лада Гранта» и Nissan Terrano. По предварительной версии стражей порядка, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки.
- 49-летний мужчина, управляя «Грантой», двигался со стороны Тольятти в направлении аэропорта Курумоч. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево со второстепенной дороги он не пропустил «Ниссан», за рулем которого находилась 40-летняя женщина, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
Обе машины получили серьезные механические повреждения. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Травмы получили три человека: водитель «Гранты», а также его 26-летняя 48-летняя пассажирки. Первых двух пострадавших госпитализировали, а женщине назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU