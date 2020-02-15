В Октябрьске на улице нашли пакет с мертвой 4-месячной девочкой
В субботу, 15 февраля, на одной из улиц в Октябрьске прохожие обнаружили страшную находку. На снегу лежал пакет, а в нем - тело маленькой девочки. По предварительным данным, малышке было около 4 месяцев.
- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия. Родители погибшего ребенка задержаны. В скором времени их доставят в следственный отдел для допроса, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
В Самарской области в снегу нашли пакет с трупом младенца.
ИСТОЧНИК KP.RU