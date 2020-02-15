2020-02-15T15:54:32+03:00
Происшествия

В Октябрьске на улице нашли пакет с мертвой 4-месячной девочкой

Родителей малышки уже нашли и задержали {видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас на месте происшествия работают следователиСейчас на месте происшествия работают следователиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 15 февраля, на одной из улиц в Октябрьске прохожие обнаружили страшную находку. На снегу лежал пакет, а в нем - тело маленькой девочки. По предварительным данным, малышке было около 4 месяцев.

- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия. Родители погибшего ребенка задержаны. В скором времени их доставят в следственный отдел для допроса, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

В Самарской области в снегу нашли пакет с трупом младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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