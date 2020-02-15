В Самарской области самосвал протаранил фуру: есть пострадавший
В субботу, 15 февраля, в районе села Васильевка у Тольятти произошло серьезное ДТП. На Обводном шоссе в 11:40 столкнулись самосвал «Шахман» и грузовик «Скания».
- За рулем самосвала находился 48-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Центрального района Тольятти в направлении трассы М-5, на перекрестке столкнулся с другим большегрузом, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадал 59-летний водитель «Скании». Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
Удар пришелся на сторону водителяФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU