В Самарской области самосвал протаранил фуру: есть пострадавший

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:43:45+03:00

Водитель самосвала влетел в другой большегруз Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В субботу, 15 февраля, в районе села Васильевка у Тольятти произошло серьезное ДТП. На Обводном шоссе в 11:40 столкнулись самосвал «Шахман» и грузовик «Скания».

- За рулем самосвала находился 48-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Центрального района Тольятти в направлении трассы М-5, на перекрестке столкнулся с другим большегрузом, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал 59-летний водитель «Скании». Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Удар пришелся на сторону водителяФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU