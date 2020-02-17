Может, их умирающий ждал! В Самаре машина реанимации провалилась в яму во дворе

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:24:26+03:00

Жители говорят, что эта яма пугает горожан уже с осени, но ее до сих пор даже не оградили

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Глубокая яма в Самаре во дворе дома № 19 по улице Чернореченской поздним вечером в воскресенье, 16 февраля, стала капканом для машины реанимации, которая ехала с вызова. На несанкционированное «украшение» рельефа жители многоэтажек в Железнодорожном районе жаловались с осени. По их словам, здесь уже не раз застревали легковушки. Но этот случай стал действительно вопиющим.

- Реанимация приехала на экстренный вызов, но машина оказалась в яме. Пока водитель разворачивался, края ямы ушли и авто провалилось еще глубже. И никаких ограждений и опознавательных знаков вокруг. А если бы машина с больным перевернулась? - возмущается очевидец этого случая.

Самостоятельно водитель не смог освободить машину из снежно-ледяного плена. На помощь пришлось отправить коллег. Пока непонятно, по чьей халатности образовалась яма и почему на обращения жителей не отреагировала управляющая компания. «КП-Самара» продолжит разбираться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU