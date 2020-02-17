За прошедшие выходные в Новокуйбышевске украли 11 крышек люков
Несколько дней назад в Новокуйбышевске произошла крупная кража крышек люков. «Охотники за металлом» оставили открытыми 11 колодцев. Как сообщили представители «Т Плюс», в ближайшие дни на месте установят новые крышки.
– За первые месяцы 2020 года число украденных крышек достигло 12 штук. Причем некоторые люки были украдены с теплокамеры вблизи школы № 6. Это подвергает опасности жизнь и здоровье детей, – сказал директор Территориального управления по теплоснабжению в Новокуйбышевске Сергей Колесников.
Помимо соблюдения мер безопасности, коммунальщики призывают жителей города сообщать о хищениях в диспетчерские службы города.
ИСТОЧНИК KP.RU