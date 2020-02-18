Ветер до 25 м/с: в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:17:47+03:00

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В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Виной всему - сильный ветер, который нагрянул в регион накануне вечером, 17 февраля.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром во вторник, 18 февраля, ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям по возможности не выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра. Тем, кого непогода застанет на улице, советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев, непрочных навесов и стен домов. За остановками общественного транспорта прятаться тоже не стоит. Автомобилистам советуют поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. Тех водителей, которые уже отправились в путь, призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU