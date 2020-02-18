Самарский Конор выложил фото с Конором Магрегором на въезде в Самару
Боец ММА из Самары Руслан Беценаев, который известен своим подражанием бойцу UFC Конору Макгрегору, выложил в инстаграм фото со своим кумиром. На фотографии Руслан рядом с Конором Макгрегором на въезде в Самару.
«Самара/Дублин» - лаконично подписал публикацию Беценаев.
Естественно, фотография – фотошоп, однако это не помешало интернет-пользователям благосклонно принять ее. «В светлом – жалкая пародия, в темном – неповторимый оригинал», «кто это справа?» - шутят самарцы. В комментариях под постом даже отметили настоящего Конора Макгрегора, однако знаменитый ирландский боец никак на фото не отреагировал.
ИСТОЧНИК KP.RU