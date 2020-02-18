2020-02-18T10:23:59+03:00
Спорт

Самарский Конор выложил фото с Конором Магрегором на въезде в Самару

Правда, бойца UFC местный боец прифотошопил
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Самарский Конор Руслан Беценаев (слева) и его кумир Конор Макгрегор. Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousrus_Самарский Конор Руслан Беценаев (слева) и его кумир Конор Макгрегор. Фото: https://www.instagram.com/thenotoriousrus_
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Боец ММА из Самары Руслан Беценаев, который известен своим подражанием бойцу UFC Конору Макгрегору, выложил в инстаграм фото со своим кумиром. На фотографии Руслан рядом с Конором Макгрегором на въезде в Самару.

«Самара/Дублин» - лаконично подписал публикацию Беценаев.

Естественно, фотография – фотошоп, однако это не помешало интернет-пользователям благосклонно принять ее. «В светлом – жалкая пародия, в темном – неповторимый оригинал», «кто это справа?» - шутят самарцы. В комментариях под постом даже отметили настоящего Конора Макгрегора, однако знаменитый ирландский боец никак на фото не отреагировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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