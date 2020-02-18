300 метров препятствий: АвтоВАЗ начал тестировать автомобили на новом закрытом треке
В Тольятти на АвтоВАЗе открыли новый испытательный трек. Вместо уличной трассы, которую использовали там с 1973 года для испытания готовых машин, в главном корпусе предприятия обустроили новую площадку.
- Протяженность нового испытательного трека — 300 метров. Там расположены искусственные препятствия и виражи, которые обеспечивают полную проверку качества сборки и работы оборудования. Закрытая трасса минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля, - сообщили в пресс-службе автопредприятия.
Так, на треке есть 8 разнообразных участков, которые имитируют бордюры, «лежачего полицейского», покрытие «рыбья кость», брусчатку с крупным и мелким булыжником. Также на трассе сделали два крутых виража и ассиметричную поверхность. Новый трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час и гарантирует отсутствие повреждений кузова от погодных и дорожных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU