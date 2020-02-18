300 метров препятствий: АвтоВАЗ начал тестировать автомобили на новом закрытом треке

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:57:42+03:00

Трасса заменила уличный трек, который использовали с 1973 года

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В Тольятти на АвтоВАЗе открыли новый испытательный трек. Вместо уличной трассы, которую использовали там с 1973 года для испытания готовых машин, в главном корпусе предприятия обустроили новую площадку.

- Протяженность нового испытательного трека — 300 метров. Там расположены искусственные препятствия и виражи, которые обеспечивают полную проверку качества сборки и работы оборудования. Закрытая трасса минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля, - сообщили в пресс-службе автопредприятия.

Так, на треке есть 8 разнообразных участков, которые имитируют бордюры, «лежачего полицейского», покрытие «рыбья кость», брусчатку с крупным и мелким булыжником. Также на трассе сделали два крутых виража и ассиметричную поверхность. Новый трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час и гарантирует отсутствие повреждений кузова от погодных и дорожных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU