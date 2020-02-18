Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Томью» на Кубке ФНЛ

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:03:04+03:00

Самарцы лидируют в группе С с четырьмя очками. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Томью» во втором туре группового этапа Кубка ФНЛ, который проходит в эти дни на Кипре. Матч прошел во вторник, 18 февраля, и завершился со счетом 3:3. Причем победу волжане упустили на последних минутах. В составе самарцев отличились Александр Босов, Степан Шерстнев и Алексей Войченко.

В первом туре молодежка «Крыльев» с минимальным счетом обыграла «Чертаново». Таким образом, самарцы лидируют в группе С. Заключительный матч группового этапа «КС» проведут против «Тамбова», который представляет РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU