Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Томью» на Кубке ФНЛ
Матч завершился со счетом 3:3
Самарцы лидируют в группе С с четырьмя очками.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Томью» во втором туре группового этапа Кубка ФНЛ, который проходит в эти дни на Кипре. Матч прошел во вторник, 18 февраля, и завершился со счетом 3:3. Причем победу волжане упустили на последних минутах. В составе самарцев отличились Александр Босов, Степан Шерстнев и Алексей Войченко.
В первом туре молодежка «Крыльев» с минимальным счетом обыграла «Чертаново». Таким образом, самарцы лидируют в группе С. Заключительный матч группового этапа «КС» проведут против «Тамбова», который представляет РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU