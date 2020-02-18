Тольяттинца, который «увел» из квартиры возлюбленной 14 тысяч долларов, нашли в Сибири
Полицейские разыскали мужчину, который стащил у своей возлюбленной 14 тысяч долларов США, и исчез. Преступление произошло в Тольятти, а вот нашли злоумышленника в Сибири.
- Тольяттинские полицейские в ходе служебной командировки задержали жителя Ставропольского района 1963 года рождения в Омской области. Во время опроса он признался, что украл деньги из квартиры своей сожительницы. Часть суммы он успел потратить, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Стражи порядка привезли подозреваемого обратно в Тольятти. Насколько известно, он работает на одном из предприятий города и ранее судим не был. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU