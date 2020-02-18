В Самарской области главбуха поймали на присвоении полумиллиона рублей
В Самарской области полицейские задержали главного бухгалтера одной из организаций. Женщину подозревают в присвоении полумиллиона рублей.
- Установлено, что женщина похитила вверенные ей средства, перечислив их на счет заранее созданной фирмы-двойника. Та имела название, которое полностью совпадало с названием той организации, где она работала. Присвоенные деньги женщина потратила на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении нечестного на руку бухгалтера стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Женщина полностью признала свою вину. Сейчас расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU