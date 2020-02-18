В Самарской области главбуха поймали на присвоении полумиллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:00:14+03:00

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В Самарской области полицейские задержали главного бухгалтера одной из организаций. Женщину подозревают в присвоении полумиллиона рублей.

- Установлено, что женщина похитила вверенные ей средства, перечислив их на счет заранее созданной фирмы-двойника. Та имела название, которое полностью совпадало с названием той организации, где она работала. Присвоенные деньги женщина потратила на личные нужды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении нечестного на руку бухгалтера стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Женщина полностью признала свою вину. Сейчас расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU