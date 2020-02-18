Худеть станет проще: школьник из Сызрани разработал фудбот

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:38:07+03:00

Устройство не только способно разработать подходящий рацион, но и контролировать свежесть продуктов

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Девятиклассник из Сызрани Александр Серов разработал фудбот - специальное устройство, которое в автоматическом режиме может готовить еду из свежих продуктов по рациону, разработанному для конкретного человека. При этом аппарат учитывает рост, вес и физическую активность владельца.

Юный изобретатель учится в школе №10 Сызрани и занимается в Центре технического творчества при филиале Самарского государственного технического университета.

Свой проект он презентовал на конкурсе "Умник-капитаны", который проводит Фонд содействия инновациям. Главный приз конкурса - грант в 500 тысяч рублей, который можно будет использовать на то, чтобы сделать свой проект реальностью.

По данным министерства образования Самарской области, всего регион на этом конкурсе представляют 2 участника.

ИСТОЧНИК KP.RU