Поедем из Самары в Крым с ветерком: через Самару, Тольятти и Сызрань на полуостров пустят новые поезда

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:50:54+03:00

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Крым становится ближе. Уже с конца апреля на полуостров планируют запустить новые поезда, которые будут проходить в том числе и через Самарскую область, об этом сообщает "АиФ-Ростов"

Получается, что до Крыма стартовать составы будут в 5 городах: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Челябинск и Екатеринбург.

Часть составов "захватит" Уфу, Ижевск, Арзамас, Казань, Саратов, Саранск, Пензу, Волгоград.

В "дальноходах" в числе промежуточных остановок заявлены Тольятти, Самара и Сызрань. Сколько будут стоить билеты и как долго продлится поездка, пока до конца непонятно - продажи откроются за 60 суток до отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU