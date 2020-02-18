Снижение прожиточного минимума не повлияет на получателей соцвыплат

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:16:47+03:00

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Стало известно, как изменилась в четвертом квартале 2019 года величина прожиточного минимума в Самарской области. Она стала меньше почти на 500 рублей из-за традиционных сезонных колебаний цен. Однако, в этот раз получателей социальных выплат это изменение не коснется. Раньше они могли бы лишиться субсидий: ведь многие виды поддержки положены лишь тем, чей доход ниже прожиточного минимума. И для расчета должны были принять данные за четвертый квартал. Однако, в это раз ориентироваться будут на самый высокий показатель за 2019 год, а это данные второго квартала. Это прописано в принятом постановлении.

Поручение правительству разработать нормативный правовой акт, который позволит назначать соцвыплаты, ориентируясь на максимальную величину прожиточного минимума, дал губернатор Дмитрий Азаров.

Соответственно, прожиточный минимум в 4 квартале 2019 года составил 10 148 рублей, а получать социальные выплаты будут те, чей доход не выше 10 814 рублей.

Напомним, что колебания прожиточного минимума носят сезонный характер, зависят от цен на продукты, входящие в потребительскую корзину. И такое колебание наблюдается ежегодно во всех регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU