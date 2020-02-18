2020-02-18T22:00:43+03:00
Общество

Страшный диагноз: в Сызрани ВИЧ-инфицированный напал на врачей

Мужчина неожиданно для себя узнал, что анализы показали положительную реакцию на этот вирус
Александра БУДАЕВА
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Сдать текст на ВИЧ можно бесплатно и анонимноСдать текст на ВИЧ можно бесплатно и анонимноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сызрани медперсоналу одной из местных больниц пришлось вызывали полицию, чтобы защититься от агрессивного пациента.

Как сообщает "КТВ-Луч", мужчине в тот день сообщили, что его анализы показали положительную реакцию на ВИЧ. Реакция посетителя больницы настолько бурной, что даже повидавшие многое за свою карьеру врачи не могли предсказать такого исхода событий.

Пациент диагнозу не поверил и решил самостоятельно "разобраться" с врачами. Как это могло ему помочь, правда, не известно. Медики вызвали полицию, и стражи порядка успокоили "клиента".

Местные СМИ также со ссылкой на специалистов сообщают об увеличении числа ВИЧ-положительных пациентов, а также тех, кто хочет проверить себя на наличие этого заболевания.

Возможно, это связано с выходом фильма Юрия Дудя на эту тему - многие регионы фиксируют всплеск интереса к проблема заболевания ВИЧ-инфекцией. Конкретных цифр по Самарской области пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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