В Тольятти волонтеры отмыли от мазута нечто пищащее, оказалось, это были котята

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:07:50+03:00

Малышей забрали волонтеры, сейчас за их здоровьем следят специалисты

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12 февраля в Тольятти с территории одного из транспортных предприятий забрали испачканных в мазуте животных. "Нечто пищащее с глазами" - так можно было описать "изначальный продукт".

Место жительства живность выбрала неподходящее - то и дело можно было угодить под колеса грузовиков, а в таком состоянии, когда и шерсти-то видно не было, зверям и вовсе туго приходилось.

Несколько ведер и множество царапин спустя оказалось, что под слоем мазута и смазки скрывались три симпатичных пушистых котенка.

- Не волнуйтесь, все детки банные процедуры перенесли хорошо, - говорят волонтеры. - А после были обсушены феном и сытно накормлены.

С легким паром!Фото: Соцсети

Сейчас за состоянием здоровья малышей наблюдают специалисты приюта "Дом малютки". После обработки их паразитов и обучения хорошим манерам котятам начнут подыскивать дом.

КОНКРЕТНО

Помочь малышам и мини-приюту, который помогает котятам, можно как адресной помощью (конкретные нужды можно уточнить на сайте) либо деньгами.

Перечислить деньги можно двумя способами:

- на номер сотового телефона "Мегафон" +7 937 238 4000

- на карту "Сбербанка" 4276854018218759 (получатель Екатерина Романовна К.)

ИСТОЧНИК KP.RU