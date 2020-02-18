В Тольятти волонтеры отмыли от мазута нечто пищащее, оказалось, это были котята
12 февраля в Тольятти с территории одного из транспортных предприятий забрали испачканных в мазуте животных. "Нечто пищащее с глазами" - так можно было описать "изначальный продукт".
Место жительства живность выбрала неподходящее - то и дело можно было угодить под колеса грузовиков, а в таком состоянии, когда и шерсти-то видно не было, зверям и вовсе туго приходилось.
Несколько ведер и множество царапин спустя оказалось, что под слоем мазута и смазки скрывались три симпатичных пушистых котенка.
- Не волнуйтесь, все детки банные процедуры перенесли хорошо, - говорят волонтеры. - А после были обсушены феном и сытно накормлены.
С легким паром!Фото: Соцсети
Сейчас за состоянием здоровья малышей наблюдают специалисты приюта "Дом малютки". После обработки их паразитов и обучения хорошим манерам котятам начнут подыскивать дом.
КОНКРЕТНО
Помочь малышам и мини-приюту, который помогает котятам, можно как адресной помощью (конкретные нужды можно уточнить на сайте) либо деньгами.
Перечислить деньги можно двумя способами:
- на номер сотового телефона "Мегафон" +7 937 238 4000
- на карту "Сбербанка" 4276854018218759 (получатель Екатерина Романовна К.)
ИСТОЧНИК KP.RU