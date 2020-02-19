Из Курумоча запустят прямые рейсы на российские курорты
В самарском аэропорту Курумоч анонсировали прямые рейсы в направлении «Самара – Сочи». Его будут выполнять четыре компании. С 29 марта «Уральские авиалинии» будет осуществлять перелеты три раза в неделю – во вторник, четверг и воскресенье. 2 июня пилоты Nordwind Airlines начнут летать на курорты по этим же дням.
– В период со 2 по 23 апреля авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы на маршруте Самара – Сочи по четвергам, а с 5 по 19 апреля добавит дополнительный рейс по воскресеньям, – сообщает пресс-служба аэропорта.
Также в летнем расписании у компании Red Wings запланированы вылеты по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 26 мая начнут курсировать самолеты в Анапу.
ИСТОЧНИК KP.RU