Из Курумоча запустят прямые рейсы на российские курорты

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:46:50+03:00

Первые из рейсов отправятся в путь уже в конце марта Фото: Александра ЛУКЬЯНОВА

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В самарском аэропорту Курумоч анонсировали прямые рейсы в направлении «Самара – Сочи». Его будут выполнять четыре компании. С 29 марта «Уральские авиалинии» будет осуществлять перелеты три раза в неделю – во вторник, четверг и воскресенье. 2 июня пилоты Nordwind Airlines начнут летать на курорты по этим же дням.

– В период со 2 по 23 апреля авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы на маршруте Самара – Сочи по четвергам, а с 5 по 19 апреля добавит дополнительный рейс по воскресеньям, – сообщает пресс-служба аэропорта.

Также в летнем расписании у компании Red Wings запланированы вылеты по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 26 мая начнут курсировать самолеты в Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU