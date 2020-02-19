«Battery Innovation 2020» - аккумулятор лучших идей отрасли

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:46:15+03:00

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Мероприятие, которое проводится второй год подряд, в этот раз собрало рекордное число гостей, его посетили более 160 человек. С содержательными докладами выступили порядка 50 спикеров, ведущих экспертов в отрасли химических источников тока из России, Бельгии, Австрии, Германии, Турции, Республики Беларусь, а также Ассоциации европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов EUROBAT и Международной ассоциации «ИНТЕРБАТ». Конференцию поддержали и приняли в ней участие представители правительства Самарской области и администрации г.о.Тольятти, депутаты Самарской Губернской Думы и члены Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».

По отзывам участников, мероприятие по своим масштабам и содержательности, превзошло самые смелые ожидания. Стратегические и тематические сессии прошли в режиме оживленных дискуссий. Каждый участник нашел для себя что-то интересное и полезное, как в ходе работы, так и в неформальном общении. Новым и очень важным элементом конференции стало проведение научно-технического конкурса «Разработчик прорывных технологий химических источников тока», призванный стимулировать к исследовательской работе молодых ученых. Обладатели трех призовых мест были награждены дипломами и денежными премиями.

Завершающим аккордом стала экскурсия на аккумуляторное производство «АКОМ» в Жигулевске, где гости смогли лично ознакомиться с производственным процессом и технологиями отечественного лидера отрасли.

По итогам конференции будет принят итоговый документ «Резолюции и решения», который предполагает такие совместные действия участников как в научно-технической сфере, так и в отношении законодательных и экономических инициатив.

Мы благодарим всех участников и организаторов международной научно-технической конференции «Battery Innovation 2020» и надеемся, что наши совместные инициативы найдут свое воплощение!