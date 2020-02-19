СВГК уже начала подготовку к отопительному сезону 2020-2021

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:41:38+03:00

Всего на эти цели в 2020 году планируется направить более 200 миллионов рублей

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Средневолжская газовая компания уже начала подготовку к новому отопительному сезону. Сверстаны планы, производятся закупки необходимого оборудования и материалов, стартовали некоторые подготовительные операции, чтобы с приходом погожих дней можно было приступить к основным видам работ по плану капитального и текущего ремонта объектов газового хозяйства. Всего на эти цели в 2020 году планируется направить более 200 миллионов рублей.

В перечне работ предстоящего ремонтного сезона: диагностика состояния стальных подземных газопроводов со сроком эксплуатации 40 лет и более, ремонт поврежденных участков изоляции, капитальный ремонт электрохимзащиты стальных подземных газопроводов, расчистка трасс, а также обследование и ремонт подводных переходов в сотрудничестве с водолазами.

Значительная часть средств ремонтного бюджета предусмотрена на окраску более чем 180 тысяч квадратных метров газопроводов, что более чем в 2 раза превышает заасфальтированную часть площади им. Куйбышева. На эти цели будет израсходовано порядка 60 тонн краски.

В планах компании также замена 89 газорегуляторных пунктов.

«С планами минувшего календарного года мы справились достойно – на 100 %. Еще решаются задачи текущего отопительного сезона, но подготовительные работы к следующему уже начаты. Проводятся торги, начали поступать необходимое оборудование и материалы. Мы уже вступаем в период практической реализации наших планов на ремонтный период 2020 года для обеспечения успешного развития губернии и комфортного быта людей», - отметил главный инженер ООО «СВГК» Александр Семенов.