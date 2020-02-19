В Самаре на фасадах трех домов разместят мемориальные доски в память о героях-фронтовиках
В Самаре в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне решили запустить проект «Памяти Героев». В его рамках в городе установят мемориальные доски и бюсты Героям России, а их имена присвоят школам, улицам и площадям.
- Трепетное отношение к нашей истории, к нашим героям и подвигам должно сохраниться в памяти и бережно передаваться из поколения в поколение, - отметила глава Самары Елена Лапушкина на рабочем совещании в мэрии.
Накануне Дня защитника Отечества в областной столице хотят открыть три мемориальные доски с именами героев Великой Отечественной войны. Их установят на фасадах тех домов, где жили участники тех событий. Так, увековечат память о командире воздушно-десантной дивизии Иване Коневе, летчике-испытателе первого класса Константине Рыкове и командире отделения гвардейского стрелкового полка Викторе Синельникове. Эскизы мемориальных досок уже есть. Их разработали при участии родственников героев.
ИСТОЧНИК KP.RU