Украл последние деньги: в Чапаевске мужчина лишил старушку пенсии

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:07:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чапаевске произошла дерзкая кража денег. 35-летний местный житель выследил работницу почты, которая разносила по квартирам пенсии. Как только та зашла в квартиру к пожилой женщине, он ворвался туда вслед за ней.

– Угрожая ножом почтальону, он выхватил у нее из рук 7500 рублей, которые принадлежали пенсионерке. После этого он скрылся, а деньги потратил на себя, – сообщает прокуратура Самарской области.

Суд признал задержанного виновным в разбое с проникновением в жилище. Теперь мужчине предстоит шесть лет провести в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU