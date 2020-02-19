Украл последние деньги: в Чапаевске мужчина лишил старушку пенсии
Ближайшие шесть лет преступник проведет в тюрьме
Злоумышленник лишил пенсионерку 7500 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чапаевске произошла дерзкая кража денег. 35-летний местный житель выследил работницу почты, которая разносила по квартирам пенсии. Как только та зашла в квартиру к пожилой женщине, он ворвался туда вслед за ней.
– Угрожая ножом почтальону, он выхватил у нее из рук 7500 рублей, которые принадлежали пенсионерке. После этого он скрылся, а деньги потратил на себя, – сообщает прокуратура Самарской области.
Суд признал задержанного виновным в разбое с проникновением в жилище. Теперь мужчине предстоит шесть лет провести в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU