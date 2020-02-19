2020-02-19T11:24:24+03:00
Общество

Самарцам покажут в филармонии искрометную комедию «Это беспощадное искусство»

Участие в постановке принимают известные российские актеры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Спектакль покажут в филармонии 31 мартаСпектакль покажут в филармонии 31 марта
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В самарской филармонии в марте покажут искрометную комедию «Это беспощадное искусство». В спектакле будут задействованы несколько известных актеров: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко и Глафира Тарханова.

Комедия написана по пьесе Леонида Зорина. Она рассказывает о том, что происходит за кулисами, по другую сторону камеры, а также о том, какие они актеры, режиссеры и писатели на самом деле.

Спектакль пройдет в филармонии 31 марта в 19:00. Цена билетов: от 900 рублей. Приобрести их можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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