Самарцам покажут в филармонии искрометную комедию «Это беспощадное искусство»
Участие в постановке принимают известные российские актеры
Спектакль покажут в филармонии 31 марта
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В самарской филармонии в марте покажут искрометную комедию «Это беспощадное искусство». В спектакле будут задействованы несколько известных актеров: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко и Глафира Тарханова.
Комедия написана по пьесе Леонида Зорина. Она рассказывает о том, что происходит за кулисами, по другую сторону камеры, а также о том, какие они актеры, режиссеры и писатели на самом деле.
Спектакль пройдет в филармонии 31 марта в 19:00. Цена билетов: от 900 рублей. Приобрести их можно здесь.
На правах информационного партнерства
ИСТОЧНИК KP.RU