Самарцам покажут в филармонии искрометную комедию «Это беспощадное искусство»

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В самарской филармонии в марте покажут искрометную комедию «Это беспощадное искусство». В спектакле будут задействованы несколько известных актеров: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко и Глафира Тарханова.

Комедия написана по пьесе Леонида Зорина. Она рассказывает о том, что происходит за кулисами, по другую сторону камеры, а также о том, какие они актеры, режиссеры и писатели на самом деле.

Спектакль пройдет в филармонии 31 марта в 19:00. Цена билетов: от 900 рублей. Приобрести их можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU