«Отмазали» пьяного водителя: сотрудники ДПС Тольятти предстанут перед судом
В сентябре минувшего года два инспектора ГИБДД Тольятти остановили водителя. У сотрудников возникли подозрения, что мужчина пьян. Чек алкотестера подтвердил эти подозрения. Чтобы избежать наказания за пьяную езду, водитель заплатил правоохранителям 50 тысяч рублей.
– Полицейские отключили систему позиционирования «Глонасс» и видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле. Такими образом они пытались скрыть преступление, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
Теперь этим делом займется суд. Обвиняемые в вымогательстве взятки сейчас находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU