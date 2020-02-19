2020-02-19T11:28:51+03:00
Общество

«Отмазали» пьяного водителя: сотрудники ДПС Тольятти предстанут перед судом

За свои услуги правоохранители попросили 50 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Полицейские пытались скрыть свое преступлениеПолицейские пытались скрыть свое преступлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В сентябре минувшего года два инспектора ГИБДД Тольятти остановили водителя. У сотрудников возникли подозрения, что мужчина пьян. Чек алкотестера подтвердил эти подозрения. Чтобы избежать наказания за пьяную езду, водитель заплатил правоохранителям 50 тысяч рублей.

– Полицейские отключили систему позиционирования «Глонасс» и видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле. Такими образом они пытались скрыть преступление, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Теперь этим делом займется суд. Обвиняемые в вымогательстве взятки сейчас находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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