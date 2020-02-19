2020-02-19T12:33:53+03:00
Общество

В Самаре бомж на санках и с кувалдой воровал крышки люков

Теперь у мужчины есть перспектива провести два года в тюрьме
Владислав КИРСАНОВ
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О преступнике рассказали в пункте приема металлолома, где он был постоянным клиентомО преступнике рассказали в пункте приема металлолома, где он был постоянным клиентомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары установили виновного в краже канализационных люков на улицах Физкультурной и Свободы, а также на проспекте Металлургов. В одном из пунктов сдачи металлолома удалось найти детали украденного. Там же сообщили о предполагаемом злоумышленнике.

– Им оказался 46-летний мужчина, прописанный в Волжском районе, однако в настоящий момент не имеющий определенного места жительства. Он жил в подъездах домов, иногда подрабатывал разнорабочим, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Также стало известно, что крышки люков он перевозил на санках, а затем с помощью кувалды разбивал и сдавал их. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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