В Самаре бомж на санках и с кувалдой воровал крышки люков
Полицейские Самары установили виновного в краже канализационных люков на улицах Физкультурной и Свободы, а также на проспекте Металлургов. В одном из пунктов сдачи металлолома удалось найти детали украденного. Там же сообщили о предполагаемом злоумышленнике.
– Им оказался 46-летний мужчина, прописанный в Волжском районе, однако в настоящий момент не имеющий определенного места жительства. Он жил в подъездах домов, иногда подрабатывал разнорабочим, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Также стало известно, что крышки люков он перевозил на санках, а затем с помощью кувалды разбивал и сдавал их. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU