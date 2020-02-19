Смял лобовое стекло: в Тольятти 16-летний подросток отправился в больницу после «встречи» с ВАЗом

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:51:14+03:00

Молодой человек шел по «зебре» на зеленый сигнал светофора

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Вечером во вторник, 18 февраля, на Южном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием подростка. Примерно в 19:50 там под колеса автомобиля ВАЗ-21101 угодил 16-летний парень.

- За рулем отечественной легковушки находился 18-летний молодой человек. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который шел по пешеходному переходу на «зеленый», - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

По словам очевидцев, парень упал на капот и ударился о лобовое стекло. Его увезли в больницу с травмой ноги. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU