Смял лобовое стекло: в Тольятти 16-летний подросток отправился в больницу после «встречи» с ВАЗом
Вечером во вторник, 18 февраля, на Южном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП с участием подростка. Примерно в 19:50 там под колеса автомобиля ВАЗ-21101 угодил 16-летний парень.
- За рулем отечественной легковушки находился 18-летний молодой человек. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка, который шел по пешеходному переходу на «зеленый», - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
По словам очевидцев, парень упал на капот и ударился о лобовое стекло. Его увезли в больницу с травмой ноги. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU