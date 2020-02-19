В Сызрани умер Иван Мазурик

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:18:39+03:00

Иван Мазурик (на фото в центре) организовал множество гастролей для театра ФОТО: Архив семьи Ивана Мазурика

Ушел из жизни замдиректора одного из старейших театров Самарской области

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Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого сообщил печальную новость: 17 февраля на 95 году жизни ушел из жизни заместитель директора Иван Мазурик.

За время его работы было организовано множество гастролей и выездных спектаклей. Репертуар театра был показан в Беларуси, Украине и многих городах России.

– Коллектив Сызранского драмтеатра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Похоронят Ивана Мазурика в Москве на Луговском кладбище, – написали представители театра на своей официальной странице в соцсети.

В 2015 году Мазурик был награжден почетной грамотой главы администрации Сызрани за плодотворный труд и культурную деятельность, а также в связи с 90-летием.

ИСТОЧНИК KP.RU