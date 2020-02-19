Стало известно, в каком состоянии находится газон на «Самара Арене» после зимы
Стадион «Самара Арена» посетила комиссия, составленная из представителей Премьер-лиги и Российского футбольного союза. Им необходимо было увидеть качество поля и оценить его пригодность к проведению игр.
– По мнению экспертов, газон находится в прекрасном состоянии. Эксперты остались довольны уровнем готовности стадиона, – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
28 февраля самарская команда встретится с «Оренбургом». Игра начнется в 19:30 по самарскому времени. КС располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас команда находится на сборах в Испании, который закончится 22 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU