Стало известно, в каком состоянии находится газон на «Самара Арене» после зимы

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:53:15+03:00

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Стадион «Самара Арена» посетила комиссия, составленная из представителей Премьер-лиги и Российского футбольного союза. Им необходимо было увидеть качество поля и оценить его пригодность к проведению игр.

– По мнению экспертов, газон находится в прекрасном состоянии. Эксперты остались довольны уровнем готовности стадиона, – сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

28 февраля самарская команда встретится с «Оренбургом». Игра начнется в 19:30 по самарскому времени. КС располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас команда находится на сборах в Испании, который закончится 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU