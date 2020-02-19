В расположение «Крыльев Советов» прибыл футболист из Ирака

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:05:11+03:00

Он стал первым футболистом в России из своей страны [видео]

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Полузащитник сборной Ирака Сафаа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов». Последним клубом 21-летнего футболиста был «Аль-Шорта». В текущем сезоне на его счету 8 матчей за свою команду, в которых он забил один гол. Также спортсмен провел 14 матчей за национальную сборную.

– В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе «Крыльев», – говорится в сообщении пресс-службы самарской команды.

Отметим, что официальной информации о подписании контракта с хавбеком на данный момент нет. Однако авторитетное издание «Трансфермаркет» утверждает, что КС заплатили за переход игрока 150 тысяч евро.

Сафаа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов» 19.02.20. Начинаем новый трудовой день. В расположение нашей команды прибыл иракский футболист Сафаа Хади. Сегодня он проводит первую тренировку в составе Крыльев . https://t.co/JS1kT734eG

ИСТОЧНИК KP.RU