2020-02-19T15:41:40+03:00
Общество

Соцсети: Стало известно, как поедут поезда из Самары в Крым с апреля 2020 года

В паблике «Крымские железные дороги» разместили расписание поезда, который должен начать ходить уже с 26 апреля. Он идет с Екатеринбурга в Симферополь
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Возможное расписание поезда Екатеринбург - Симферополь. Фото: https://vk.com/krymrailwayВозможное расписание поезда Екатеринбург - Симферополь. Фото: https://vk.com/krymrailway
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Уже в конце апреля из Самары в Крым могут отправиться первые поезда. Информация о расписании маршрута Екатеринбург - Симферополь появилась в паблике «Железные дороги Крыма». Поезд пойдет через Похвистнево, Новоотрадную, Самару и Сызрань. Пока официального релиза нет, но предполагается, что работать маршрут начнет с 25 апреля.

По предварительной информации, из Самары поезд отправляться будет в 20.31, из Сызрани в 23.57. Прибывать поезд будет в 14.55 в Симферополь, спустя 2 суток. Предполагается, что ходить он будет раз в шесть дней. Таким образом, уехать из Самары в Крым можно будет 1, 7, 13, 19 и 25 мая. Стоимость билетов еще не известна. Как рассказали КП-Самара в одном из туристических агентств, информация о новых поездах появилась в системе Экспресс, правда, цены пока не известны, также присутствует пометка, что расписание по дням может измениться.

Эксперты отмечают, что появление такого поезда может заметно оживить спрос на крымское направление.

- Особенно востребованным этот поезд может стать у семей с детьми, которые смогут сэкономить, отправляясь на отдых не самолетом. Особенно важно для многих то, что нет необходимости считать килограммы багажа. При этом не стоит забывать, что недавно были анонсированы прямые перелеты из Курумоча в Симферополь, так что все будет зависеть от ценовой политики, - отмечает сотрудник туриндустрии Вадим Максимов.

Информация будет обновляться с появлением официального релиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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