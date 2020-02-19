В Самаре создадут приложение для привязки транспортной карты к телефону с NFC
Об этом заявили представители компании, которая отвечает за проездные
Фото: Объединенная транспортная картаФото: Twitter.com
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В Самаре хотят разработать приложение, с помощью которого можно будет привязать транспортную карту к телефону. Об этом в твиттере сообщили представители «Объединенной транспортной карты».
- Мы планируем разработать приложение, с помощью которого можно будет привязать транспортную карту к телефону с NFC. Пока же такой возможности нет, - отметили в компании.
Среди других нововведений, которые уже можно купить и пощупать, - транспортные карты в виде брелоков. Их можно будет прикрепить к связке ключей.
ИСТОЧНИК KP.RU