В Самаре создадут приложение для привязки транспортной карты к телефону с NFC

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:26:44+03:00

Об этом заявили представители компании, которая отвечает за проездные

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В Самаре хотят разработать приложение, с помощью которого можно будет привязать транспортную карту к телефону. Об этом в твиттере сообщили представители «Объединенной транспортной карты».

- Мы планируем разработать приложение, с помощью которого можно будет привязать транспортную карту к телефону с NFC. Пока же такой возможности нет, - отметили в компании.

Среди других нововведений, которые уже можно купить и пощупать, - транспортные карты в виде брелоков. Их можно будет прикрепить к связке ключей.

ИСТОЧНИК KP.RU