Бизнесмен из Самарской области не заплатил налогов на 10 млн рублей
Следственный комитет Самарской области ведет расследование дела в отношении директора компании из Новокуйбышевска, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2017 года мужчина умышленно занизил сумму налогов. Ему помогло заключение фиктивных договоров с другими ООО. Сумма ущерба государству составила 10 миллионов рублей.
– Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и выплата причитающихся денег в казну, – сообщили следователи.
Тем не менее, максимальное наказание за это преступление подразумевает два года лишения свободы. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU