Бизнесмен из Самарской области не заплатил налогов на 10 млн рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:44:10+03:00

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

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Следственный комитет Самарской области ведет расследование дела в отношении директора компании из Новокуйбышевска, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2017 года мужчина умышленно занизил сумму налогов. Ему помогло заключение фиктивных договоров с другими ООО. Сумма ущерба государству составила 10 миллионов рублей.

– Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и выплата причитающихся денег в казну, – сообщили следователи.

Тем не менее, максимальное наказание за это преступление подразумевает два года лишения свободы. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU