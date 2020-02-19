В Самарской области планируют отменить транспортный налог для автомобилей на газе
Сегодня, 19 февраля, состоялось заседание членов комитета по транспорту Самарской губдумы. Присутствующие рассмотрели законопроект о транспортном налоге в регионе.
– Предполагается, что автомобиль, работающий на природном газе – метане, будет освобожден от налогов. За транспорт на битопливном механизме нужно будет платить 50% от ставки, – сообщили депутаты.
Подобные льготы уже действуют в 23 субъектах России, еще четыре региона готовятся к его принятию. Рассмотрение законопроекта состоится на очередном заседании Самарской губернской думы 25 февраля. Предположительно, оно пройдет в двух чтениях.
ИСТОЧНИК KP.RU