«Тойота» с сюрпризом: из тайников внутри иномарки изъяли 20 кг героина
В Самарской области недавно был задержан контрабандист, который пытался провести в Россию 20 кг героина. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, подозреваемого остановили в Большечерниговском районе, когда он ехал через Самарскую область на своей Toyota Camry.
- В тайниках, которые мужчина оборудовал внутри своей машины, были спрятаны наркотики. Так подозреваемый сумел провести их через многосторонний автомобильный пункт пропуска и заехать из Средней Азии на территорию России, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.
Предполагается, что задержанный является участником транснациональной преступной группировки, которая сумела организовать бесперебойно работающий канал поставки героина в Россию.
Сейчас в отношении подозреваемого уже возбудили два уголовных дела - о контрабанде и незаконном сбыте наркотиков. Сотрудники ФСБ устанавливают других участников группировки.
В Самарской области ФСБ изъяла 20 кг героина.Оперативное видео
ИСТОЧНИК KP.RU