«Тойота» с сюрпризом: из тайников внутри иномарки изъяли 20 кг героина

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:30:24+03:00

Сотрудники ФСБ поймали контрабандиста, который завозил в Россию наркотики из Средней Азии [видео]

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В Самарской области недавно был задержан контрабандист, который пытался провести в Россию 20 кг героина. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, подозреваемого остановили в Большечерниговском районе, когда он ехал через Самарскую область на своей Toyota Camry.

- В тайниках, которые мужчина оборудовал внутри своей машины, были спрятаны наркотики. Так подозреваемый сумел провести их через многосторонний автомобильный пункт пропуска и заехать из Средней Азии на территорию России, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что задержанный является участником транснациональной преступной группировки, которая сумела организовать бесперебойно работающий канал поставки героина в Россию.

Сейчас в отношении подозреваемого уже возбудили два уголовных дела - о контрабанде и незаконном сбыте наркотиков. Сотрудники ФСБ устанавливают других участников группировки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761807" frameborder="0"></iframe> В Самарской области ФСБ изъяла 20 кг героина.Оперативное видео

ИСТОЧНИК KP.RU