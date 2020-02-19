Большая вписка: жительница Самарской области зарегистрировала в доме 29 человек

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:54:04+03:00

Теперь подозреваемой грозит до трех лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Женщина осознавала риск, но деньги ей нравились больше

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Полицейские Самарской области выявили факт фиктивной регистрации граждан. 34-летняя жительница села Ягодное прописала у себя в квартире сразу 29 человек. Само собой, предоставлять жилплощадь она им не планировала.

– Как рассказала подозреваемая, она осознавала ответственность и была предупреждена об этом. Но все равно нарушила миграционное законодательство за деньги, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали противоправных действий. Максимальное наказание, которое грозит хозяйке дома, – три года тюрьмы. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел или по телефону «020».

ИСТОЧНИК KP.RU