2020-02-19T18:08:01+03:00
Общество

Не надо ничего скрывать! Ресурсников в Самаре попросили писать на квитанциях, где платить за их услуги без комиссии

В Общественной комиссии разбирались с жалобами жителей на непрозрачные условия оплаты теплоснабжения, горячей и холодной воды
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре объяснят, как платить без комиссийВ Самаре объяснят, как платить без комиссийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Общественники в Самаре обсудили жалобы жителей на оплату квитанций за ЖКХ с комиссией. Председатель центра ЖКХ - контроль Виктор Часовских рассказал, что обращений поступает слишком много. А вот точной информации у жителей просто нет: на квитанциях нужные данные не пишут, а на сайтах тоже затруднительно найти страничку, где все объясняется.

- Мы поговорили с ресурсоснабжающими компаниями и попросили в ближайшее же время подготовить всю информацию и разместить ее на своих сайтах, все прописать точно и понятно. Также эту информацию нужно писать на квитанциях. Мы же соберем все в одном месте, после того, как ресурсники подготовят, и также доведем до старших по домам. Я уверен, что эта информация должна быть в открытом доступе, - отметил Виктор Часовских.

Также он подчеркнул, что эта информация должна быть оформлена максимально понятно и точно.

Представители ресурсников объяснили в свою очередь, что комиссия за банковские услуги появляется неизбежно, ведь постановление правительства от 5.09.2019 года внесло изменения в нормы и затраты на комиссии банков и других кредитных организаций теперь нельзя закладывать в тариф.

Виктор Часовских отметил, что комиссия не всегда проговаривается и часто люди уверены, что полностью оплатили услугу, а в итоге остаются долги, на которые начисляют пени. И это приводит к негативу от жителей.

- Мы соберем всю эту информацию в единую таблицу и распространим через информационные ресурсы палаты, через общественные палаты и советы муниципальных образований, - пообещал Виктор Часовских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Не надо ничего скрывать! Ресурсников в Самаре попросили писать на квитанциях, где платить за их услуги без комиссии
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