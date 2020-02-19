Ставь подпись: Самаре хотят присвоить звание "Город трудовой доблести"

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:24:37+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров добивается присвоения областной столице звания "город трудовой доблести". Этот вопрос обсуждали вместе с молодежью и ветеранами региона во время визита зампредседателя Совета Федераций Андрея Турчака. Согласно законопроекту, который внес в Госдуму Владимир Путин, президент России, звание присвоят городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В таких городах будут устанавливать стелу с изображением герба города и текстом Указа, проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Все основания, чтобы присвоить статус Самаре есть: за трудовые подвиги были награждены более 21,5 тысяч человек, предприятий и организаций, им достался Орден Трудового Красного Знамени. Около 50 тыс. тружеников тыла были награждены медалью «За трудовую доблесть», более 44 тыс. человек получили медали «За трудовое отличие».

- Я нисколько не сомневаюсь, что Самара достойна этого высокого звания и она должна его получить в числе первых награжденных к 75-летию Победы. Мы с вами должны для этого активно поработать с нашими ветеранскими организациями, с советами ветеранов. Все в эту работу должны быть включены. Безусловно, мы эту инициативу поддерживаем и сделаем все для того, чтобы это высокое звание городу Самаре было присвоено, - отметил Андрей Турчак.

Партия "Единая Россия" предложила собирать подписи за присвоение Самаре почетного статуса. Первые подписи поставили Андрей Турчак, Дмитрий Азаров и герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

- Победа ковалась буквально в каждом городе, в каждом селе нашей великой страны. Но действительно у города Куйбышева особая роль в этой Победе. Здесь ковалось оружие Победы, была запасная столица страны,Андрей Анатольевич, хочу искренне поблагодарить вас за поддержку, она может иметь решающее значение в этом вопросе, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU