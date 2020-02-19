2020-02-19T18:49:20+03:00
Происшествия

Это экономическое преступление? Журналисты разбираются, что толкнуло на преступление калининградского убийцу

Мужчина застрелил коллегу-торговца и его жену. Возможно, убитый претендовал на торговую точку стрелявшего
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Не все были довольны тем, как администрация рынка проводит аукционы. Фото: https://news.ru/Не все были довольны тем, как администрация рынка проводит аукционы. Фото: https://news.ru/
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Журналисты NEWS.ru провели расследование, чтобы разобраться в ЧП, произошедшем в Калининграде. Там мужчина, торговавший на центральном рынке, застрелил коллегу и его жену. Свидетели рассказывают, что между убийцей и его жертвой были напряженные отношения, пять лет назад они подрались. Журналисты разбирались, почему самая очевидная экономическая версия замалчивается и что за порядки царят на Центральном рынке в Калининграде.

По данным издания, Бахрамов и Янголенко соперничали за получение торгового места на рынке. Царящие там порядки подразумевают, что место можно перекупить, предложив большую цену. Директор рынка Сергей Званок полностью исключил версию бизнес-конфликта и даже распространил пресс-релиз, в котором предлагал не искажать информацию. СК выдвинул версию, что ссора возникла из-за спора о месте парковки - то есть это бытовая версия.

О другом говорят коллеги убитого и его палача. Они рассказывают о проводимых аукционах за торговое место и говорят, что у преступника никогда не было проблем с психикой. Оба торговца занимались одним и тем же товаром - овощами. Родные же говорят, что возможные мотивы преступления прописаны и в оставленной схватившимся за оружие Бахрамовым.

Интересно, что сейчас официальных ответов на вопросы, которые ставят журналисты, не получено.

Подробнее расследование читайте на сайте NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Это экономическое преступление? Журналисты разбираются, что толкнуло на преступление калининградского убийцу
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