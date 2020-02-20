В Самаре на площади Революции автобусу выбило лобовое стекло после ДТП

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:58:47+03:00

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Утром, 20 февраля, на площади Революции в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительным данным, там столкнулись два автобуса марки «ЛиАЗ». Один из них маршрут № 5д.

- На площади Революции на аварийках стоят два автобуса и троллейбус. Один автобус догнал второй. У него выбито лобовое стекло, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» очевидцы случившегося.

По словам автомобилистов, движение на кольце из-за аварии сейчас затруднено. Что послужило причиной ДТП, пока не известно. Информации о пострадавших нет. Детали происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761934" frameborder="0"></iframe> Авария с автобусами на площади Революции в Самаре 20.02.2020.Евгения ВАСИНА

ИСТОЧНИК KP.RU