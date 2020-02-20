В Самаре на площади Революции автобусу выбило лобовое стекло после ДТП
Утром, 20 февраля, на площади Революции в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительным данным, там столкнулись два автобуса марки «ЛиАЗ». Один из них маршрут № 5д.
- На площади Революции на аварийках стоят два автобуса и троллейбус. Один автобус догнал второй. У него выбито лобовое стекло, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» очевидцы случившегося.
По словам автомобилистов, движение на кольце из-за аварии сейчас затруднено. Что послужило причиной ДТП, пока не известно. Информации о пострадавших нет. Детали происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.
Авария с автобусами на площади Революции в Самаре 20.02.2020.Евгения ВАСИНА
ИСТОЧНИК KP.RU