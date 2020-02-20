2020-02-20T08:58:47+03:00
Происшествия

В Самаре на площади Революции автобусу выбило лобовое стекло после ДТП

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются [видео]
Евгения ВАСИНААнастасия ФИЛАТОВА
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Движение на площади Революции затрудненоДвижение на площади Революции затрудненоФото: Евгения ВАСИНА
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Утром, 20 февраля, на площади Революции в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительным данным, там столкнулись два автобуса марки «ЛиАЗ». Один из них маршрут № 5д.

- На площади Революции на аварийках стоят два автобуса и троллейбус. Один автобус догнал второй. У него выбито лобовое стекло, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» очевидцы случившегося.

По словам автомобилистов, движение на кольце из-за аварии сейчас затруднено. Что послужило причиной ДТП, пока не известно. Информации о пострадавших нет. Детали происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.

Авария с автобусами на площади Революции в Самаре 20.02.2020.Евгения ВАСИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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