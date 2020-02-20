На парковке у «Космопорта» в Самаре обнаружен труп мужчины
Утром в четверг, 20 февраля, на парковке около ТЦ «Космопорт», который находится на улице Дыбенко в Самаре, произошла трагедия. Очевидцы сообщили, что между автомобилями лежит труп взрослого мужчины. По их словам, на вид ему около 50 лет.
– Правоохранительные органы проводят проверку этого ЧП. Тело мужчины обнаружено без признаков насильственной смерти, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Место, где находится тело, огородили лентами, а самого мужчину накрыли. Что именно стало причиной его смерти, предстоит выяснить компетентным органам.
Страшную находку горожане обнаружили на парковке ТЦ ранним утром 20 февраляФото: Instagram.com
ИСТОЧНИК KP.RU