2020-02-20T11:01:42+03:00
Общество

На парковке у «Космопорта» в Самаре обнаружен труп мужчины

Правоохранительным органам предстоит разобраться в причинах гибели человека
Владислав КИРСАНОВ
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Тело найдено без признаков насильственной смерти ФОТО: instagram.com/samara.dtp.officialТело найдено без признаков насильственной смерти ФОТО: instagram.com/samara.dtp.official
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Утром в четверг, 20 февраля, на парковке около ТЦ «Космопорт», который находится на улице Дыбенко в Самаре, произошла трагедия. Очевидцы сообщили, что между автомобилями лежит труп взрослого мужчины. По их словам, на вид ему около 50 лет.

– Правоохранительные органы проводят проверку этого ЧП. Тело мужчины обнаружено без признаков насильственной смерти, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Место, где находится тело, огородили лентами, а самого мужчину накрыли. Что именно стало причиной его смерти, предстоит выяснить компетентным органам.

Страшную находку горожане обнаружили на парковке ТЦ ранним утром 20 февраля Фото: Instagram.com

Страшную находку горожане обнаружили на парковке ТЦ ранним утром 20 февраляФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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