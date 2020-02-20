2020-02-20T15:24:42+03:00
Происшествия

В Самаре двоих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
Анастасия ФИЛАТОВА
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Руководство одного из подразделений облГлавка заподозрили в коррупцииРуководство одного из подразделений облГлавка заподозрили в коррупцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре двоих сотрудников областного Главка заподозрили в коррупционном преступлении. Как сообщает в твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, под пристальное внимание попали начальник центра хозобеспечения ГУ МВД по Самарской области Максим Шаталов и его заместитель Александр Москвитин.

- Оба сотрудника были задержаны с поличным при получении взяток. Деньги вымогались с коммерсантов за заключения контрактов, - рассказал народный избранник.

На какую сумму хотели обогатиться сотрудники МВД и детали их задержания, не известны. Официальные сообщения от правоохранительных органов пока не поступали.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области только сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. Если вину задержанных докажут, то их уволят из органов внутренних дел. Также они понесут ответственность за свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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