Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:13:36+03:00

Минимальная площадь для точки продажи табака может составить 10 кв.м. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сейчас необходимая площадь павильонов не установлена

Изменить размер текста: A A

Вчера, 19 февраля, состоялось заседание комитета по промышленности Самарской губернской думы. Депутаты выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

– Речь идет об изменении требования к площади павильонов, осуществляющих торговлю. Сейчас такой норматив не установлен, – заявили народные избранники.

Они предложили установить минимальные требования в виде 10 квадратных метров в муниципальных районах, 25 кв.м. – в городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU