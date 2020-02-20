2020-02-20T14:13:36+03:00
Общество

Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках

Сейчас необходимая площадь павильонов не установлена
Владислав КИРСАНОВ
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Минимальная площадь для точки продажи табака может составить 10 кв.м.Минимальная площадь для точки продажи табака может составить 10 кв.м.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Вчера, 19 февраля, состоялось заседание комитета по промышленности Самарской губернской думы. Депутаты выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

– Речь идет об изменении требования к площади павильонов, осуществляющих торговлю. Сейчас такой норматив не установлен, – заявили народные избранники.

Они предложили установить минимальные требования в виде 10 квадратных метров в муниципальных районах, 25 кв.м. – в городских округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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