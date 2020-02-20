Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках
Сейчас необходимая площадь павильонов не установлена
Минимальная площадь для точки продажи табака может составить 10 кв.м.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Вчера, 19 февраля, состоялось заседание комитета по промышленности Самарской губернской думы. Депутаты выступили с инициативой внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
– Речь идет об изменении требования к площади павильонов, осуществляющих торговлю. Сейчас такой норматив не установлен, – заявили народные избранники.
Они предложили установить минимальные требования в виде 10 квадратных метров в муниципальных районах, 25 кв.м. – в городских округах.
ИСТОЧНИК KP.RU