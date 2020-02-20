В Самаре изменилось движение на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:48:03+03:00

Теперь для поворота налево будет загораться отдельная секция светофора ФОТО: «Дорсигнал»

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Представители «Дорсигнала» в своем твиттере рассказали об изменении движения на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса в Самаре. Теперь на светофоре для левого поворота выделена отдельная секция.

– Будьте внимательны, со стороны Вольской зеленый свет горит на 15 секунд дольше. Сами стрелки теперь включаются в отдельных фазах. Такая мера необходима для обеспечения беспрепятственного поворота, – говорится в сообщении.

В 2019 году на данном участке произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 10 человек. Годом ранее там же случилось три аварии. Именно поэтому на этом перекрестке решили скорректировать схему движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU