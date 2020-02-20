До 30 метров глубиной: в Самаре начали строительство моста через Сок

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:14:26+03:00

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В Самаре стартовали работы по строительству нового моста через реку Сок. Рабочие уже приступили к возведению опор. Пока начали работу над опорой №4. Всего их будет пять, из них всего одна будет находиться в русле реки, а все остальные – на берегу. Все опоры будут расположены на сваях, часть этих свай уже также готова. Как рассказали строители, сваи будут находиться на глубине от 18 до 30 метров. А высота опор будущего нового моста составит около 16 метров. Сейчас первую трубу уже почти погрузили в воду на нужную отметку и совсем скоро приступят к бурению.

На строительстве моста круглосуточно работает более40 единиц техники, а для насыпи уже завезли более 200 тысяч тонн песка.

Напомним, аукцион на ремонт существующего моста через сок и строительство нового выиграла компания «СамараТрансСтрой». За 986,9 млн рублей до 1 октября 2021 года рабочие возведут новый двухполосный мост параллельно старому.

ИСТОЧНИК KP.RU